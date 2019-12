Esselunga ha recentemente attivato un volantino quasi da sogno, una soluzione che vede offrire all’utente la possibilità di acquistare un prodotto spendendo solamente 1 euro, a patto però che prima si sia effettivamente scelto un altro modello contrassegnato dall’apposito bollino.

Il terminale coinvolto nella campagna promozionale sono le cuffie wireless SBS Jaz (con valore commerciale di circa 69 euro), chiaramente non top di gamma, ma comunque più che valide se considerato che possono essere acquistate con un esborso di solo 1 euro. Il loro raggiungimento è alla portata di ogni consumatore sul territorio italiano, senza limitazioni particolari, l’iter da seguire consiste solamente nell’acquisto di uno dei modelli contrassegnati (non è necessario raggiungere un livello minimo di spesa o quant’altro).

Volantino Esselunga: quali sono i prodotti da acquistare?

Arrivati a questo punto è importante capire quali possano essere i prodotti da acquistare per ottenere le cuffie a 1 euro. Il più interessante è sicuramente il Samsung Galaxy S10, top di gamma assoluto degli ultimi anni, attualmente commercializzato con un esborso di 598 euro nella versione no brand e garanzia legale di 24 mesi.

Lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro rappresenta l’alternativa più economica, in questo caso il pagamento da versare sarà di 268 euro, per un’esperienza complessiva comunque abbastanza soddisfacente. Le offerte del volantino Esselunga ovviamente non terminano qui, è possibile trovare anche Huawei P Smart 2019, Huawei Y7 2019, Galaxy A10, Xiaomi Redmi 8, Galaxy A30s e similari. Per maggiori informazioni aprite le pagine che trovate inserite poco sotto.