Gli operatori telefonici se ne inventano sempre una, per avere più clienti e allo stesso tempo offrire la migliore promozione basato sul rapporto contenuto e costo. Talvolta esistono down che li portano a esser bersaglio di milioni di utenti infuriati per il mal servizio, a volte sono presi di mira anche perché svuotano il portafoglio del nostro telefono.

Credito telefonico: come viene azzerato

Sempre più frequentemente tutti gli operatori che conosciamo, adesso anche i virtuali, riescono con grande astuzia ad aggirare i loro stessi clienti con delle truffe che sono pensate veramente ad hoc. Tutto inizia e finisce con un click, e per magia il credito e’ magicamente esaurito.

Il metodo è alquanto facilissimo poiché basta attivare per sbaglio degli abbonamenti e qui inizia la discesa del vostro credito. L’attivazione di questo servizio si chiama VAS, e spesso avviene mediante l’uso di banner pubblicitari.

Se accidentalmente premete su quesi banner, la società chiede, ma immediatamente senza chiedere davvero il vostro consenso, ottiene tutti i permessi che servono per farvi sottoscrivere a tale modalità di addebito automatico per contenuti.

Per contrastare questo fenomeno è intervenuto l’ente AGICOM, che tutela gli utenti, facendo pagare gli operatori che effettuano questa losca modalità di azzeramento del credito. Sicuramente il consiglio maggiore è quello per primo, di fare moltissima attenzione dove cliccate con il vostro mouse o a maggior ragione con il dito, che spesso causa questo fenomeno, in quanto c’è minor precisione e il secondo è quello di controllare sistematicamente tutte le app che andare a scaricare.