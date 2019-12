3 Italia ha recentemente lanciato un’offerta, la All-In 100 Unlimited, con uno dei prezzi più bassi dell’intero mercato della telefonia mobile, soli 6,99 euro al mese per accedere comunque ad addirittura 100 giga di traffico dati alla velocità del 4G.

L’accesso, come purtroppo siamo sempre abituati a vedere, è limitato esclusivamente agli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale (no LycaMobile), con portabilità obbligatoria del numero originario. La limitazione più grande dell’offerta in oggetto riguarda sicuramente la necessità di pagare tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile, va difatti ricordato che non sarà possibile pagare tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Oltre a questo, al netto dei costi iniziali di 6,99 euro per l’offerta e di 10 euro per la SIM ricaricabile, è presente anche un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi. Entro tale periodo il consumatore si troverà impossibilitato ad abbandonare l’azienda, senza incorrere nel pagamento di una penale del valore di 49 euro (addebitata direttamente su conto corrente o carta di credito, quindi inevitabile).

3 Italia: la promozione All-In 100 Unlimited è comunque la migliore

Nonostante quanto scritto, la All-In 100 Unlimited è sicuramente la migliore fra le tantissime soluzioni attualmente presenti sul mercato, al suo interno si trovano illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri e 100 giga di internet alla velocità del 4G, tutto a soli 6,99 euro al mese per sempre.

Da segnalare la possibilità di navigare gratuitamente sotto rete 4G, nonché la presenza dell’opzione giga bank, utile sopratutto per accumulare i giga non consumati nei mesi precedenti, in modo da poterli utilizzare nei successivi.