Lo shopping online è ormai cosa comune tra gli utenti che, in particolar modo durante le festività, preferiscono effettuare gli acquisti comodamente da casa. Come ogni cosa, però, anche l’e-commerce presenta dei lati negativi, soprattutto a causa di malfattori che sfruttano varie occasioni per creare e diffondere truffe online che mettono a rischio la sicurezza dei dati e del denaro di numerosi utenti. Proprio le festività, infatti, potrebbero comportare l’aumento dei tentativi di frode che è possibile riscontrare online ma è opportuno non lasciarsi intimorire. Anche i meno esperti possono tranquillamente evitare le frodi online e navigare senza alcun pericolo, seguendo pochi e semplici consigli.

Truffe online: come affrontarle e procedere con gli acquisti online senza correre rischi!

Durante gli acquisti online potrebbero presentarsi delle vere e proprie truffe ideate da cyber-criminali che si pongono l’obiettivo di ottenere profitto ingannando gli utenti. E’ sempre opportuno, quindi, procedere con gli acquisti soltanto tramite siti noti e utilizzare le app ufficiali dei vari negozi. Si consiglia, inoltre, di sostenere i pagamenti attraverso carte prepagate e di verificare la validità del prodotto prima di confermare l’acquisto.

L’attenzione, inoltre, non deve mancare in caso di annunci, email o SMS relativi alla possibilità di ricevere buoni sconto, premi e offerte esagerate. In questi casi i messaggi potrebbero nascondere dei tentativi di phishing creati per sottrarre informazioni sensibili e denaro, quindi è opportuno verificare, tramite i siti ufficiali delle aziende utilizzate come espediente, l’autenticità dell’iniziativa proposta.

I tentativi di phishing possono, inoltre, essere smascherati identificando nel messaggio ricevuto la richiesta di cliccare su appositi link suggeriti per inserire dati ritenuti fondamentali. Le aziende non sono solite esortare gli utenti a cedere informazioni personali, soprattutto allegando URL o file all’interno della comunicazione. In questo caso è necessario cestinare quanto ricevuto senza dar adito al messaggio riportato.